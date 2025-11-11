logo pulso
Mundo

China y EU avanzan en compromisos pactados

Por AP

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
China y EU avanzan en compromisos pactados

Washington.- China informó que está cumpliendo con su compromiso de tomar medidas energéticas contra los productos químicos que pueden utilizarse en la elaboración de fentanilo, un tema clave para el presidente Donald Trump durante las recientes conversaciones con su homólogo chino, Xi Jinping, para aliviar una guerra comercial.

Pekín anunció nuevas restricciones a la exportación de 13 productos químicos “usados en la fabricación de drogas” hacia Estados Unidos, Canadá y México, incluidos aquellos que se utilizan para producir el opioide sintético al que se le atribuyen decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año. Después de reunirse con Xi el mes pasado en Corea del Sur, Trump declaró que China ayudaría a poner fin a la crisis del fentanilo y que reduciría un arancel relacionado del 20% al 10%.

Esto muestra los avances en la cooperación entre EU y China sobre el fentanilo a lo largo de los años y reduce las recientes tensiones después de que Trump lanzara su campaña arancelaria. En 2023, Estados Unidos declaró a China como una “importante nación productora de drogas ilícitas” antes de que el entonces presidente Joe Biden se reuniera con Xi en California para alcanzar un acuerdo de cooperación con China.

