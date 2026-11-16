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Cientos de migrantes llegan a islas Canarias

Por AP

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Cientos de migrantes llegan a islas Canarias
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      Madrid, Esp.- Casi 2,200 migrantes han llegado en barco a las islas Canarias de España durante los últimos dos días, informó el servicio español de Salvamento Marítimo.

      El archipiélago español frente al noroeste de África es uno de los principales puntos de entrada de migrantes al país, ya que personas principalmente de África occidental intentan la peligrosa travesía del Atlántico en embarcaciones precarias. De las poco más de 28,000 personas que llegaron a España por marzo entre enero y finales de octubre, más de 13,000 arribaron a las Canarias, según difundió el Ministerio del Interior.

      España declaró el martes una emergencia migratoria en las islas tras un aumento de las llegadas en las últimas semanas, particularmente desde África subsahariana. España irá a elecciones en dos semanas.

      El Servicio de Salvamento Marítimo indicó que alcanzó 1,324 migrantes a bordo de 14 lanchas neumáticas, la mayoría de las cuales llegaron a la isla de El Hierro de 12,000 habitantes. La cifra estuvo cerca del récord diario para esta ruta, 1,461 personas rescatadas el 7 de noviembre de 2020.

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      Personal de la Cruz Roja recibe a los migrantes en el puerto, proporcionándoles ropa seca, comida y agua y registrando su llegada, dijo Dácil León, coordinadora de emergencias de la organización en Tenerife.

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