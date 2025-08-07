Combaten en China grave brote de chikungunya

TAIPÉI, Taiwán.- Un brote del virus chikungunya ha llevado a las autoridades de China a tomar medidas preventivas que van desde el uso de mosquitos, nubes de insecticidas e incluso drones para combatir la enfermedad.

Hasta el miércoles se habían reportado más de 7.000 casos de la enfermedad, concentrados principalmente en el centro industrial de Foshan, a unos 170 kilómetros (105 millas) de Hong Kong. Según las autoridades, el número de nuevos contagios parece estar disminuyendo lentamente.

Aparentemente se trata del mayor brote de chikungunya del que se tiene registro en el país, destacó César López Camacho, de la Universidad de Oxford.

El virus se transmite mediante la picadura de mosquitos infectados y puede causar fiebre y dolor en las articulaciones.

“Lo que hace notable este evento es que el chikungunya nunca antes se había establecido en la China continental”, señaló. “Esto deja entrever que la mayoría de la población no tenía una inmunidad preexistente, lo que facilita que el virus se propague rápidamente”.

La televisión estatal china ha mostrado a trabajadores que rocían insecticidas por las calles de la ciudad, zonas residenciales, obras y otros lugares donde la población podría entrar en contacto con los mosquitos.

Los trabajadores rociaron algunos lugares antes de entrar en edificios de oficinas.

Las fuertes lluvias y las altas temperaturas en China han empeorado la crisis, y las autoridades están utilizando drones para intentar encontrar agua estancada, donde los mosquitos ponen huevos.