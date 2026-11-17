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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Mark Hoppus, bajista y voz de Blink-182, ganó una demanda contra uno de sus vecinos que interpuso hace tres años, donde solicita el corte de los árboles del extrarradio de su domicilio, de acuerdo a la denuncia del músico, obstruía la vista de su casa a los paisajes de Beverly Hills.

Demanda de Mark Hoppus por árboles que obstruían la vista

"TMZ" dio a conocer que Hoppus, de 54 años, y su esposa, Skye Everly, demandó a uno de sus vecinos, debido a que los árboles que circundan su propiedad obstruyen las vistas.

Indemnización y retrasos en el pago

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Lo que alegan los Hoppus es que su vecino no ha atendido a su sentencia, en la cual, debía retribuir a la familia del músico con 655 mil dólares y, ahora, con la demora, se abonan 25 mil dólares más, por lo que conllevan los intereses de la deuda.

El cobro de intereses estaría justificado, según los registros del portal internacional, debido a que el caso habría resultado a su favor desde febrero de este año.

Cabe destacar, que el dinero que exige Hoppus y su esposa, sería, exclusivamente, para cubrir los gastos de la asesoría legal que los guió durante la demanda.