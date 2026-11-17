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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- El mundo que viene no parece tener un solo protagonista ni un único desafío, en la portada de su edición especial The World Ahead 2027, la revista británica The Economist presenta un escenario en el que la política, los conflictos internacionales, la inteligencia artificial, la economía y el cambio climático se entrelazan y dibujan un panorama indescifrable.

The futuro político de Donald Trump y su impacto internacional

La ilustración, elaborada en negro, rojo y blanco, funciona como un mapa de los asuntos que podrían definir el próximo año.

En ella se pueden observar figuras políticas, edificios institucionales, banderas, aviones, tanques, barcos, misiles, circuitos electrónicos, gráficas financieras y escenas relacionadas con el medio ambiente.

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Uno de los asuntos centrales es el futuro político de Donald Trump. Las predicciones de la portada adelantan el tema con la frase: "el capítulo final de Trump: no se irá en silencio", una referencia a la etapa que podría enfrentar el mandatario y a las tensiones que acompañarían el cierre de su ciclo político.

La presencia de figuras de poder y edificios institucionales refuerza el peso que la política estadounidense tendrá en el escenario internacional.

Reacciones y riesgos de la inteligencia artificial en 2027

La tecnología ocupa otro lugar destacado.

Bajo la premisa "la reacción negativa contra la IA crece", la revista apunta a la aceleración de la inteligencia artificial, pero también a los riesgos y las reacciones adversas que puede generar.

Los circuitos, los chips, el código binario, el robot humanoide y las representaciones de sistemas tecnológicos que aparecen en la ilustración remiten a una transformación que no solo abre nuevas posibilidades, sino que también plantea interrogantes sobre sus consecuencias.

Por otro lado, las repercusiones de la guerra con Irán también forman parte de las preocupaciones para 2027.

En resumen, las consecuencias regionales y globales del conflicto. Ilustraciones de aeronaves, armamento y fuerzas militares evocan un escenario en el que las confrontaciones no se limitan a los territorios involucrados, sino que pueden proyectar sus efectos más allá de sus fronteras.

Otras tendencias que retrata The Economist para 2027

Ahora bien, el cambio climático aparece con una advertencia contundente: El año más caluroso de la historia, otra vez.

La frase coloca la crisis ambiental entre los temas que deberán observarse durante el próximo año. En la ilustración de The Economist, los elementos naturales y las escenas de destrucción conviven con las representaciones de la actividad humana, en una composición que sugiere la dimensión de los desafíos ambientales.

Además, centra una de sus predicciones en el "avance de la derecha populista en Europa", introduce el debate sobre la fuerza de los movimientos y liderazgos populistas, así como sobre su influencia en la política.

Su inclusión junto a los demás temas muestra que las transformaciones políticas no se limitan a Estados Unidos, sino que forman parte de un fenómeno de alcance internacional.

Incluso la cultura y el entretenimiento tienen un espacio en las previsiones. Con el título Hollywood reboots: la fatiga de las franquicias, la portada señala el desgaste de las licencias cinematográficas y la tendencia de Hollywood a recuperar historias y universos ya conocidos.

Así, la industria del entretenimiento también aparece como un sector que enfrenta sus propios retos y cambios.

Más allá de cada uno de estos asuntos, la ilustración ofrece una lectura general: el futuro estará condicionado por fenómenos que se desarrollan al mismo tiempo y que pueden influirse entre sí.

La tecnología avanza mientras los gobiernos buscan responder a sus riesgos; los conflictos internacionales tienen repercusiones más amplias, y las tensiones políticas y económicas conviven con una crisis climática persistente.

Con The World Ahead 2027, The Economist plantea una mirada hacia los temas que merecen atención, no presenta un futuro, un destino ni una predicción única, sino un conjunto de señales sobre los desafíos que podrían definir el rumbo del mundo.