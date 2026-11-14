Versa 2026 vs. Sentra 2026

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Nissan tiene dos sedanes muy populares: el Versa y el Sentra; en los modelos 2026, cada uno se vende en distintas versiones y con diseños, tecnologías, equipamiento y seguridad para conductores específicos.

Así que, si estás pensando en comprar uno, aquí los comparamos para decirte cuál es el más barato.

¿Cuánto cuesta el Nissan Versa 2026 y qué ofrece?

Empecemos por el Nissan Versa 2026, que tiene un motor de cuatro cilindros y 1.6 litros, con 118 caballos de fuerza y 110 lb-pie de torque.

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Su diseño exterior incorpora faros LED y rines de acero o aluminio, dependiendo de la versión. Y en el interior cuenta con pantalla de 9", compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Es posible comprarlo en las siguientes versiones, de menor a mayor precio:

Sense Base TM: $374,900. Incluye rines de acero de 15", pantalla de 9", aire acondicionado manual y sensores de reversa.

Sense TM: $382,900. Añade frenado inteligente de emergencia con detección de peatones y alerta de colisión frontal.

Sense CVT: $406,900. Ofrece el equipamiento del Sense, pero con una transmisión automática CVT.

Advance TM: $428,900. Incorpora rines de aluminio de 16", monitor TFT de 7" y llave inteligente.

Advance CVT: $439,900. Conserva el equipamiento del Advance, pero con transmisión CVT.

Exclusive CVT: $470,900. Es la versión más equipada; tiene pantalla de 12.3", audio BOSE y sistema de intervención inteligente de punto ciego.

¿Cuánto cuesta el Nissan Sentra 2026 y qué ofrece?

Por su parte, el Nissan Sentra 2026 cuenta con un motor de cuatro cilindros y 2.0 litros, con 145 caballos de fuerza y 145 lb-pie de torque. Además, todas sus versiones utilizan transmisión Xtronic CVT.

En el exterior destaca por un diseño renovado, faros LED con proyección y rines de aluminio de hasta 18". Y en el interior incorpora una pantalla de infoentretenimiento de 12.3" y, dependiendo de la versión, un sistema Monolith Display.

Este sedán se vende en las siguientes versiones, con sus respectivos precios de menor a mayor:

Sense CVT: $448,100. Incluye pantalla de 12.3", monitor TFT de 7" y freno de estacionamiento electrónico con Auto Hold.

Advance CVT: $473,100. Agrega doble pantalla de 12.3", conectividad inalámbrica, llave inteligente y rines de aluminio de 17".

SR CVT: $518,100. Tiene una apariencia deportiva con rines de 18", iluminación ambiental, cargador inalámbrico y audio BOSE de ocho bocinas.

SR Platinum CVT: $570,100. Incorpora ProPILOT Assist, quemacocos eléctrico, asiento del conductor con ajuste eléctrico y vestiduras de piel sintética.

¿Cuál es más barato: Versa 2026 o Sentra 2026?

Como podrás ver, el Versa 2026 en la versión Sense Base TM es la más barata, con un precio de $374,900; mientras que la versión base del Sentra 2026 cuesta $448,100, dando una diferencia de $73,200.

¿Quieres una de las versiones más equipadas? El Versa 2026 Exclusive CVT es el más barato con un precio de $470,900; mientras que el Sentra 2026 SR Platinum CVT es la más cara con un costo de $570,100.

Definitivamente, el Versa de Nissan es la mejor alternativa para quienes buscan un vehículo básico, bien equipado y por un precio accesible.