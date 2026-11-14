Sospechan de venta animales para rituales en el República

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La venta de animales presuntamente destinados a rituales en dos establecimientos del mercado República y la falta de espacios públicos para resguardarlos evidencian las limitaciones de las autoridades municipales para atender denuncias de maltrato animal en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

Karla García, de la Asociación Protectora de Animales 'Huella Amiga', junto con Margarita López y Laura Zavala, de 'Amigos de Corazón México', denunciaron que tienen reportes de dos negocios en el mercado República donde se comercializarían animales para este tipo de prácticas. Señalaron que han rescatado ejemplares que presuntamente iban a ser vendidos con esos fines.

Advirtieron que durante octubre y noviembre aumentan las solicitudes de animales en páginas de colectivos y rescatistas, particularmente de gatos negros y blancos, que presuntamente son buscados para rituales en los que pueden resultar dañados. Entre las especies identificadas en estas situaciones también mencionaron gallinas, perros y loros.

Aunque las denuncias llegaron a conocimiento del municipio y, según las entrevistadas, personal de la autoridad acudió a revisar los establecimientos señalados, no se han obtenido resultados suficientes para atender el problema. Las representantes atribuyeron esta falta de respuesta a la carencia de presupuesto, personal y albergues para recibir a los animales.

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La insuficiencia de recursos también alcanza a Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, donde, afirmaron, las autoridades recurren a las asociaciones protectoras para atender reportes y resguardar animales porque no tienen capacidad para hacerse cargo de ellos. De esta manera, los colectivos terminan asumiendo parte de una responsabilidad que corresponde a las instituciones municipales, sin que estas cuenten con infraestructura suficiente para responder.