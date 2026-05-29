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Consulados de México en EU están en riesgo

Por AP

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Consulados de México en EU están en riesgo
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      Los Ángeles, Cal.- El consulado de México en Los Ángeles ayuda a miles de ciudadanos cada semana, asistiéndolos con el registro de nacimientos, la obtención de pasaportes y, cada vez más desde que comenzó el segundo mandato del presidente Donald Trump, con el acceso a ayuda legal para seres queridos que han entrado en conflicto con las políticas migratorias de su gobierno.

      Aunque dicho consulado atiende a la mayor comunidad mexicana del país, los 53 consulados de México en Estados Unidos brindan servicios que facilitan la vida de los mexicanos, del mismo modo que los nueve consulados de EU en México mejoran la vida de los estadounidenses al sur de la frontera.

      Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha iniciado una revisión que podría provocar el cierre de un número desconocido de consulados mexicanos. Aunque la agencia no ha dicho por qué, la revisión se produce en el contexto de la ofensiva contra la inmigración, algunos asuntos espinosos bilaterales y teorías de extrema derecha según las cuales los consulados han interferido en la política de EU y alentado a los mexicanos a migrar al norte.

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