Corina Machado regresó a su país

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Caracas, Ven.- La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reapareció en Venezuela por primera vez desde diciembre, poco antes de que el ejército estadounidense depusiera al entonces presidente Nicolás Maduro.

El regreso de Machado, tras más de 10 meses en el exilio, se produce en un momento en que se intensifican las dudas sobre el futuro democrático de Venezuela y el papel de Estados Unidos en ese proceso.

"Estoy aquí. Con ustedes" fue el mensaje con que Machado alertó en X sobre su presencia.

La primera aparición pública del líder opositora fue en la popular plaza de Santa Rosa, en el estado de Lara, en el centro occidente de Venezuela. Ovacionada por sus seguidores, Machado ingresó a la iglesia local, donde varios buscaban abrazarla y le daban la bienvenida, según imágenes divulgadas por su equipo de prensa.

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El arribo de Machado a territorio venezolano fue considerado por su asesor principal en asuntos exteriores, David Smolansky, como "un paso fundamental hacia una transición democrática y la celebración de elecciones presidenciales libres" para un futuro.

Al ser consultado por periodistas sobre el regreso de Machado a Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump, dijo: "No sé nada al respecto, pero creo que es una mujer muy agradable. Ella me dio su Premio Nobel. Así que, ¿qué más puedo decir? Espero que esté a salvo. Pero nos está yendo muy bien en Venezuela".