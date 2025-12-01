Nasry Asfura y Nasralla encabezaban elecciones

Tegucigalpa, Hon.- Con el 34% de los votos escrutados en Honduras, los resultados preliminares y parciales mostraron que los candidatos conservadores Nasry Asfura y Salvador Nasralla encabezaron la contienda presidencial el domingo, mientras que el partido gobernante se quedó atrás.

El Consejo Nacional Electoral informó que Asfura, del conservador Partido Nacional, obtuvo 530.073 votos en el conteo preliminar, mientras que Nasralla, del también conservador Partido Liberal, obtuvo aproximadamente 506.316. Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre), de izquierda, quedó rezagado con 255.972. El Consejo no anunció el número total de votos emitidos.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, de 67 años de edad, se presentó como un político pragmático, destacando sus populares proyectos de infraestructura en la capital.

Apenas unos días antes de la votación, el presidente estadounidense Donald Trump le dio su respaldo, afirmando que lucharía contra los “narcocomunistas” junto con Estados Unidos y que era el único candidato hondureño con el que su administración trabajaría.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí