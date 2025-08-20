Desafían los maestros de San Diego al ICE

Por lo menos tres organizaciones civiles de San Diego han capacitado a cientos de profesores en las últimas semanas para enfrentar los operativos migratorios, luego que oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enmascarados detuvieron a dos padres de familia en distintas escuelas públicas.

La profesora Eréndira Ramírez, de la Asociación de Educadores de La Raza, dijo a EFE que la coalición de organizaciones decidió actuar tras notar que al iniciar el año escolar las escuelas reportaron inasistencias de los estudiantes y muchos padres de familia dijeron que temen llevar a sus hijos a clases y serdetenidos.

El temor creció después que oficiales de ICE con el rostro cubierto arrestaron a una madre de familia cuando llevaba a sus hijos a una escuela en la ciudad de Chula Vista el pasado 7 de agosto.

Una semana después, el padre de un alumno fue detenido frente en una institución educativa en el vecindario de familias trabajadoras de Lindavista.

El hombre había acudido a la escuela a esperar a que su hijosaliera de clases, cuando oficiales enmascarados lo obligaron a subir a un vehículo sin marcas y en cosa de segundos se lo llevaron.

La superintendente educativa de San Diego, Fabiola Baguda, declaró que los agentes enmascarados se llevaron al padre cuando salían de clases niños de entre tres y once años de edad que vieron aterrados lo que sucedía.