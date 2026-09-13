Despiden al "rey niño"
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Kampala, Uganda.- El rey Oyo Nyimba de Uganda, que llegó a ostentar el título no oficial de rey más joven del mundo, fue enterrado el sábado en medio de una disputa sucesoria cada vez más mayor que ha sacudido a la familia real y ha mantenido en vilo a toda la nación.
El monarca tribal, que ascendió al trono del Reino de Tooro de Uganda siendo un infante en 1995, murió el mes pasado tras un cáncer. Tenía 34 años.
Fue enterrado junto a sus antepasados tras un emotivo servicio funerario en una catedral anglicana de la apartada ciudad de Fort Portal, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo, concluyendo un período de luto de nueve días.
El miércoles, un comité de ancianos de Tooro anunció que habían elegido como sucesor a un príncipe que trabaja como periodista, lo que recibió elogios de tradicionalistas que quieren a un adulto en el trono y reproches de los familiares más cercanos del rey.
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La hermana de Oyo, Ruth Komuntale, señaló que el anuncio buscaba "provocar división y agitación". La reina madre, Best Kemigisa, afirmó en un comunicado que la batalla sucesoria socavaba su capacidad de llorar la muerte del rey.
"También hago un llamado a quienes se están peleando por el trono: por favor, habrá tiempo para todo eso", dijo en un comunicado. "Déjennos hacer el duelo y enterrar a mi hijo, el rey Oyo".
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