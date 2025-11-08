Detienen piratas barco petrolero de Malta

DUBÁI, EAU.- Una fuerza naval de la Unión Europea se apresuraba el viernes a llegar a un petrolero con bandera de Malta retenido por piratas frente a la costa de Somalia, mientras las autoridades advertían de otro intento de abordaje por parte de la banda.

La captura del Hellas Aphrodite, que transportaba gasolina desde India a Sudáfrica, puso en riesgo a su tripulación de 24 marineros y aumentó los temores a nuevos ataques por parte de los piratas que operan en la región.

Los asaltantes dispararon ametralladoras y granadas propulsadas por cohetes en su ataque el jueves, y abordaron el Hellas Aphrodite mientras su tripulación se escondía en una zona cerrada del mercante, explicaron las autoridades. Los datos de seguimiento analizados por The Associated Press mostraron que el petrolero estaba a más de 1.000 kilómetros (620 millas) de la costa somalí.

La Operación Atalanta de la UE, una coalición contra la piratería, dijo el viernes que sus “recursos están cerca del incidente y están acortando la distancia, listos para tomar las apropiadas y responder adecuadamente a este suceso”.

Mientras la misión de la UE se dirigía al lugar.