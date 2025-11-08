Explosiones en una mezquita de Indonesia

YAKARTA, Indonesia.- Múltiples explosiones sacudieron una mezquita en una escuela secundaria durante las oraciones del viernes en Yakarta, la capital de Indonesia, y dejaron 55 heridos, en su mayoría alumnos, informó la policía.

Las autoridades han identificado a un joven de 17 años como el presunto autor.

La policía descartó por ahora un ataque terrorista, diciendo que todavía están investigando.

Testigos contaron a las televisoras locales que escucharon al menos dos fuertes explosiones en torno al mediodía, desde dentro y fuera de la mezquita, justo cuando comenzaba el sermón en la SMA 72, una secundaria estatal ubicada en un complejo naval en el vecindario de Kelapa Gading, en el norte de Yakarta. Estudiantes y otros salieron corriendo presas del pánico mientras el humo gris llenaba la mezquita.

“La información que tengo es que el sospechoso está siendo operado”, dijo el vicepresidente de la cámara baja, Sufmi Dasco Ahmad, a los periodistas después de visitar a las víctimas estudiantes en un hospital. “El sospechoso es un estudiante masculino de 17 años”, indicó sin dar más detalles.

El jefe de la Policía Nacional, Listyo Sigit, confirmó en una conferencia de prensa en el palacio presidencial en Yakarta que el sospechoso era uno de los dos estudiantes que estaban siendo operados debido a las graves heridas sufridas en las explosiones.

“Hemos identificado al presunto autor”, dijo Sigit después de asistir a un evento con el presidente Prabowo Subianto en el palacio, “Nuestro personal está llevando a cabo una investigación en profundidad para determinar la identidad del sospechoso y el entorno donde vive, incluida su casa y otros”.

Sigit dijo que los investigadores todavía están recopilando toda la información para determinar el motivo, incluyendo cómo el sospechoso pudo ensamblar una metralleta de juguete con palabras inscritas como “14 palabras. Para Agartha” y “Brenton Tarrant: Bienvenido al infierno”.

“14 palabras” es generalmente una referencia a un lema supremacista blanco, mientras que Brenton Tarrant es el autor de un tiroteo masivo en el año de 2019 en una mezquita y centro islámico en Christchurch, Nueva Zelanda, que mató a 51 personas e hirió a decenas de otros.