Caída de Pokrovsk, clave para Donetsk
KIEV, Ucrania.- Se acerca un momento decisivo para el futuro de la región de Donetsk en Ucrania mientras la batalla por la ciudad de Pokrovsk alcanza una etapa clave, con las fuerzas rusas y ucranianas tan implicadas que, en algunos casos, compiten por el control del mismo edificio residencial, dijeron soldados y analistas a The Associated Press.
Pero lejos de los campos de batalla del este de Ucrania, Pokrovsk también es crucial para una lucha diplomática, ya que Rusia y Ucrania intentan convencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que tienen la ventaja en la lucha y que el otro bando es más débil.
Moscú afirma que sus fuerzas han rodeado Pokrovsk y han frustrado una operación ucraniana para reabrir las líneas logísticas hacia la ciudad. Ucrania niega que haya un bloqueo y dice que la lucha es continua y que sus fuerzas han infligido graves pérdidas a los rusos.
Las fuerzas rusas entraron en Pokrovsk el mes pasado, aprovechando las brechas en las defensas ucranianas para deslizarse a través de las líneas, y parecen estar a punto de apoderarse de toda la ciudad en las próximas semanas o meses, según los expertos. Los comandantes ucranianos en el terreno permiten que el panorama sea sombrío.
