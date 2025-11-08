Aerolíneas de EU cancelan más de 1.000 vuelos

Viajeros ansiosos en todo Estados Unidos sintieron un poco de alivio el viernes, ya que las aerolíneas cumplieron en gran parte con sus horarios programados mientras recortaban más de 1.000 vuelos debido al cierre del gobierno.

Sin embargo, aún había mucha inquietud, ya que se esperan más cancelaciones en los próximos días para cumplir con la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de reducir el servicio en los aeropuertos más concurridos.

Aunque la orden de la FAA dejó a algunos pasajeros haciendo aviones de respaldo y reservando autos de alquiler, las rutas eliminadas el viernes representaron sólo una pequeña porción de los vuelos totales a nivel nacional.

Los pasajeros aún enfrentaron cancelaciones de última hora y largas filas para revisión de seguridad en los 40 aeropuertos seleccionados, incluidos puertos aéreos de Atlanta, Dallas, Denver y Charlotte, Carolina del Norte.

Las aerolíneas esperan interrupciones limitadas este fin de semana y enfatizaron que no se prevé que los vuelos internacionales se vean afectados.

Pero si el cierre persiste mucho más tiempo, y más controladores se ausentan del trabajo después de no recibir su cheque de pago el martes por segunda ocasión consecutiva, el número de cancelaciones podría aumentar de la reducción inicial del 10% de los vuelos al 15% o 20%, dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, en Fox News el viernes.

Largas filas y, para algunos, largos viajes

Los que llegaron antes del amanecer del viernes al Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston se enfrentaron a filas de seguridad que apenas se movían, lo que llevó a algunas personas a acostarse mientras esperaban.

La fila “recorría todas las diferentes partes del área regular”, relató Cara Bergeron después de volar de Houston a Atlanta. “Nunca había visto algo así”.

Otros no tuvieron tanta suerte.

Karen Soika, de Greenwich, Connecticut, se enteró de que su vuelo desde Newark, Nueva Jersey, había sido reprogramado para una hora antes.

Pero luego supo que su avión en realidad saldría del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, al menos a una hora de distancia.

Soika, cirujana de profesión, intentó sin éxito reservar un auto de alquiler para llegar a Utah para pasar el fin de semana antes de decidirse por una opción que parecía sacada de Hollywood.