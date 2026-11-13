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Devuelve EU ingresos petroleros a Venezuela

Por AP

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Devuelve EU ingresos petroleros a Venezuela
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      Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump afirma que ha devuelto más de 12,000 millones de dólares, o casi el 99%, de los ingresos obtenidos por las ventas de petróleo venezolano.

      La firma de contabilidad KPMG indicó en un informe publicado el jueves por el Departamento de Estado que las ventas de crudo venezolano, junto con pequeñas cantidades de oro, minerales y fertilizantes, producen 12,260 millones de dólares. Según el informe, casi todo el dinero ha sido devuelto a Venezuela conforme a los términos de un amplio acuerdo energético alcanzado con las autoridades interinas del país.

      La mayor parte de los más de 12.000 millones de dólares en ingresos petroleros recaudados por Estados Unidos hasta septiembre se entregó a personas y empresas en Venezuela mediante transacciones de cambio de divisas con bancos comerciales del país.

      Sin embargo, en el informe se muestra que unos 133 millones de dólares se canalizaron para pagar directamente servicios o suministros que necesitaba el gobierno venezolano.

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