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Donald Trump aparecería en los billetes de 250 dólares

El Departamento del Tesoro de EU ya lo está diseñando

Por AP

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Donald Trump aparecería en los billetes de 250 dólares
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      Washington.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el jueves que su departamento ha preparado el diseño para un billete de 250 dólares con la imagen del presidente Donald Trump, anticipándose a la posible aprobación de una iniciativa de ley para incluir al presidente en una nueva denominación de moneda de curso legal.

      Bessent dijo que autorizar la nueva moneda dependerá de los legisladores, pero "hemos creado el billete" porque "tenemos que estar preparados".

      El secretario desestimó la idea de que el gobierno esté impulsando el tema, a pesar de la inclinación de Trump por poner su nombre e imagen en toda la capital del país y en las conmemoraciones del 250mo aniversario de la Declaración de Independencia. También insistió en que no hay nada inapropiado en que el rostro de Trump forme parte de la celebración de la fundación nacional.

      "El presidente no lo hace; la Cámara de Representantes y el Senado tienen que hacerlo", dijo Bessent en la Casa Blanca, en referencia a la iniciativa de ley presentada por el legislador Joe Wilson, un republicano por Carolina del Sur, que ordenaría a la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) del Tesoro colocar el rostro de Trump en el nuevo billete para conmemorar los 250 años de la fundación del país.

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      Una portavoz del Departamento del Tesoro dijo que la agencia ha realizado la "planificación adecuada y la debida diligencia" para implementar un posible mandato del Congreso "para producir un billete conmemorativo de 250 dólares que reconocerá adecuadamente el 250mo aniversario de nuestra gran nación".

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