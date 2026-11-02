Trump cierra campaña legislativa con actos en Iowa y Kansas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

DUBUQUE, Iowa, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump transitó la recta final de una turbulenta campaña rumbo a los comicios legislativos con eventos en dos estados que ha ganado con holgura en el pasado, mientras los demócratas empezaron a fracturarse en Michigan, poniendo en riesgo sus esfuerzos por recuperar el control del Senado.

División demócrata en Michigan pone en riesgo control del Senado

El presidente se presentó en Salina, Kansas, después de pronunciar un discurso de dos horas en Dubuque, Iowa. Los republicanos en ambos estados buscan contener los sólidos desafíos de los demócratas, los cuales han puesto en riesgo la mayoría del Partido Republicano en el Senado y la Cámara de Representantes.

En Iowa, Trump insistió en que los republicanos estaban al borde de una arrolladora victoria en los comicios del martes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Vamos a elegir republicanos de ´Estados Unidos primero´ en toda la boleta", aseguró.

Aunque ya se han emitido más de 54 millones de votos, la gira del presidente es reflejo de la postura defensiva del Partido Republicano a medida que las elecciones se convierten en un referéndum sobre el segundo mandato de Trump.

Son un recordatorio de lo mucho que ha cambiado el entorno político desde la última campaña de Trump. En 2024 se concentró en los estados que habían respaldado al demócrata Joe Biden en 2020. Trump se ha enfocado en buena medida este año en entidades que había dominado anteriormente, a medida que los votantes —incluidos antiguos simpatizantes— cuestionan las consecuencias económicas de sus decisiones de imponer aranceles e iniciar una guerra contra Irán.

Apoyo de Haley Stevens a republicano genera reacciones en Michigan

Pero los demócratas, que se habían mostrado cada vez más confiados sobre sus perspectivas, enfrentaban sus propios desafíos.

En Michigan, Haley Stevens, quien en su momento fue rival de Abdul El-Sayed en las primarias demócratas al Senado, se presentó junto al republicano Mike Rogers en un servicio religioso y más tarde expresó apoyo a su campaña. La congresista Stevens ha criticado a El-Sayed por considerar que respalda lo suficiente a Israel, y señaló que decidió otorgar su apoyo a Rogers después de que se le retiró la invitación para un evento demócrata.

"Nuestro candidato demócrata al Senado dijo que yo ya no era bienvenida en su campaña y que debía mantenerme al margen", expresó Stevens en un video en el que anunció su decisión. "Y tiene razón. Y por eso hoy otorgo mi respaldo a Mike Rogers para el Senado federal".

La sorprendente decisión obligó a otros demócratas a reiterar su apoyo a El-Sayed. Chuck Schumer, el demócrata de mayor rango en el Senado, indicó que el partido estaba "unido en nuestro apoyo". La senadora Kirsten Gillibrand, quien preside la Comisión de Campaña Demócrata al Senado, indicó que el partido "se mantendrá firme" con El-Sayed y "rechazará cualquier intento de dividir a los demócratas".

Horas antes, el senador Bernie Sanders, uno de las principales figuras que ha expresado su apoyo a El-Sayed, desestimó las preocupaciones sobre una división demócrata.

"Haley Stevens perdió unas primarias muy, muy reñidas. Entiendo que esté molesta por eso", dijo al programa "Face the Nation" de CBS. "Pero, por lo que puedo ver, la gente de todo el estado se está movilizando, van a respaldar a Abdul".

Michigan desempeña un papel fundamental en los esfuerzos del Partido Demócrata por recuperar el control del Senado. Si el martes no logran conservar ese escaño, enfrentarían presión adicional para ganar contiendas en territorios más complicados como Texas, Kansas, Ohio o Iowa.

Una prueba de la fuerza de Trump dentro del Partido Republicano

La recta final de la campaña se ha convertido en buena medida en una prueba de la fuerza de Trump dentro de un Partido Republicano que remodeló a su imagen hace una década. El mandatario espera energizar a votantes como Jon Lutz, un residente de Dubuque que ve videos de Trump todo el tiempo pero asistió a su primer mitin el domingo.

Lutz dijo que está satisfecho con el segundo mandato de Trump y quiere que los republicanos mantengan el control del Congreso para que avance su agenda.

"Ha hecho lo que dijo que iba a hacer", declaró el ingeniero civil de 60 años. "Quiero que siga así".

Wendy Kuenzler también vio en vivo a Trump por primera vez el domingo. Mientras esperaba en la fila de un puesto de comida, la mujer de 44 años dijo que sentía que Iowa estaba en una encrucijada, debido a la gran cantidad de elecciones competitivas. Planea apoyar a Ashley Hinson, la candidata republicana al Senado federal.

Kuenzler dijo que no culpa a Trump por el aumento de los precios de la gasolina y los alimentos. "Va en camino a corregirlo", sostuvo.

Los demócratas en Iowa también hicieron una intensa campaña el domingo. Rob Sand, candidato a gobernador, se presentó en varios eventos en todo el estado.

En Kansas, Liz Wagner, una propietaria de restaurante de 59 años, viajó 266 kilómetros (165 millas) desde su ciudad natal para asistir al evento de campaña de Trump en el aeropuerto de Salina, Kansas. Dijo que está de acuerdo "con todo lo que dice".

"Quiero que la gente se levante y vaya a trabajar y deje de extender la mano", declaró mientras esperaba para entrar al mitin. "A los demócratas les gusta regalar cosas".

Trump apuesta a que puede superar los obstáculos que enfrentan los republicanos con sus incesantes apariciones ante sus seguidores más leales. Pero los más de 20 actos que realizó durante octubre quedaron opacados en ocasiones con la manera en que el presidente se desviaba de los temas centrales o por sus descripciones gráficas de los políticos a los que otorgó su apoyo.

Trump puso en pausa sus apariciones el sábado y pasó la noche en su complejo de Mar-a-Lago, Florida, donde celebró una fiesta de Halloween en la que presumió la riqueza de sus invitados y desestimó las preocupaciones sobre el rumbo del país.

"El país nunca ha estado mejor", subrayó.

El representante saliente por Nebraska, Don Bacon, expresó el domingo su preocupación de que las políticas del presidente, en particular los aranceles, puedan lastrar al Partido Republicano.

"Los aranceles no son populares aquí en el centro-norte", dijo al programa "State of the Union" de CNN. "Intenté decirle eso al presidente".

Bacon pronosticó que "habrá un debate" sobre el futuro del partido si hay pérdidas significativas esta semana.

El senador Tim Scott, por Carolina del Sur, fue más optimista. El presidente de la Comisión Nacional Republicana al Senado afirmó que estaba seguro de que los republicanos conservarán la mayoría en el Senado y aplaudió el papel de Trump durante la campaña.

"No hay duda de que el propio presidente Trump ha dicho que la elección de mitad de mandato trata sobre él", dijo al programa "Meet the Press" de NBC. "Su agenda, sin ninguna duda, está en la boleta".