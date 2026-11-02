Julián Quiñones brilla con doblete en la Champions League de Asia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Julián Quiñones está brillando con el Al-Qadisiya en el Champions League de Asia.

El atacante tricolor ya contribuyó con un doblete y una asistencia, apenas en el medio tiempo del partido contra el Al-Gharafa de Qatar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De esta manera, el mundialista con la Selección Mexicana en Norteamérica 2026 continúa encendido con el equipo de Arabia Saudita.El nacido en Colombia, con naturalización mexicana, llegó a cuatro encuentros consecutivos marcando.En dicha cantidad de compromisos, ha conseguido cuatro anotaciones y tres asistencias.Las víctimas de Julián Quiñones fueron el Al-Hilal, el Al-Sadd, el Al-Riyadh y, por supuesto, el Al-Qadisiya.Además, en total ya lleva anotaciones y seis pases para gol con el Al-Qadisiya en la actual temporada.El doblete y la asistencia que consiguió ante el Al-Gharafa lo logró en apenas 28 minutos.El triunfo del conjunto del mexicano le permite llegar a ocho puntos, luego de la mitad de la fase de Liga disputada, gracias a dos victorias y dos empates.Con dicha cantidad de unidades, se colocó en la tercera posición de del Grupo B de la Temporada 2026-27 de la Liga de Campeones de Élite de la AFC.De esta manera, el Al-Qadisiya dio un paso importante de cara a la fase de eliminación directa.