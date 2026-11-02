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Julián Quiñones brilla con doblete en la Champions League de Asia

Al-Qadisiya alcanzó ocho puntos en el Grupo B tras dos victorias y dos empates.

Por El Universal

Noviembre 02, 2026 02:04 p.m.
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Julián Quiñones brilla con doblete en la Champions League de Asia
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      Julián Quiñones está brillando con el Al-Qadisiya en el Champions League de Asia.


      El atacante tricolor ya contribuyó con un doblete y una asistencia, apenas en el medio tiempo del partido contra el Al-Gharafa de Qatar.

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      De esta manera, el mundialista con la Selección Mexicana en Norteamérica 2026 continúa encendido con el equipo de Arabia Saudita.
      El nacido en Colombia, con naturalización mexicana, llegó a cuatro encuentros consecutivos marcando.
      En dicha cantidad de compromisos, ha conseguido cuatro anotaciones y tres asistencias.
      Las víctimas de Julián Quiñones fueron el Al-Hilal, el Al-Sadd, el Al-Riyadh y, por supuesto, el Al-Qadisiya.
      Además, en total ya lleva anotaciones y seis pases para gol con el Al-Qadisiya en la actual temporada.
      El doblete y la asistencia que consiguió ante el Al-Gharafa lo logró en apenas 28 minutos.
      El triunfo del conjunto del mexicano le permite llegar a ocho puntos, luego de la mitad de la fase de Liga disputada, gracias a dos victorias y dos empates.
      Con dicha cantidad de unidades, se colocó en la tercera posición de del Grupo B de la Temporada 2026-27 de la Liga de Campeones de Élite de la AFC.
      De esta manera, el Al-Qadisiya dio un paso importante de cara a la fase de eliminación directa.

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