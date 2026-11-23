¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

EL CAIRO.- Un presunto ataque ucraniano con drones alcanzó el domingo un buque de guerra ruso en una base naval en Libia, informaron funcionarios, en lo que sería el más reciente ataque en la nación del norte de África vinculado a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El ataque provocó graves daños a la corbeta Merkury de la marina rusa y provocó un incendio en las instalaciones, señalaron dos oficiales militares libios.

Añadieron que Ucrania lanzó varios drones marítimos contra el barco desde una base operada por fuerzas ucranianas en el oeste de Libia, según una investigación inicial del incidente. Al menos cuatro drones fueron interceptados y otros dos alcanzaron el buque, precisaron.

Los funcionarios, vinculados al autodenominado Ejército Nacional Libio que controla el este y el sur del país, hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a dar declaraciones a la prensa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Libia ha estado dividida desde que la OTAN respaldó un levantamiento popular para derrocar al dictador Moammar Gadhafi en 2011. Un gobierno respaldado por la ONU tiene su sede en Trípoli y una administración rival se encuentra en el este. La nación petrolera sigue siendo un punto focal en la rivalidad entre Rusia y Occidente.

El gobierno con sede en el este de Libia afirmó en un comunicado que el ataque del domingo provocó una explosión y un incendio en la base, el cual ya fue extinguido.

El canal de televisión satelital Almasar emitió imágenes de una embarcación envuelta en llamas. Indicó que la marina libia rescató a la tripulación del barco con bandera de Malta. Una corbeta es más pequeña que una fragata o un destructor y está diseñada para patrullar aguas costeras y escoltar a otros barcos.

La embarcación había atracado en la base libia para reabastecer combustible y provisiones como parte de un acuerdo de cooperación entre Rusia y el gobierno asentado en el este de Libia, señaló el comunicado, el cual no ofreció detalles sobre el buque o su carga.

Se inició una investigación conjunta con Rusia para "esclarecer las circunstancias del ataque, su origen y la parte responsable", indicó el comunicado.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato el ataque. Ni Rusia ni Ucrania comentaron el incidente.

Un funcionario europeo indicó que los informes de una explosión en el puerto de Bengasi que involucraba a una embarcación rusa parecían creíbles.