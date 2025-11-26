El Salvador prorroga régimen de excepción

SAN SALVADOR.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el martes la 45ta. prórroga del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, como parte de la estrategia central del gobierno del presidente Nayib Bukele en el combate a las pandillas y en medio de cuestionamientos de grupos de derechos humanos a esa prolongada medida.

La nueva prórroga, que estará vigente desde el 2 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025, fue aprobada con 57 votos del partido oficial Nuevas Ideas y sus aliados —dos diputados del Partido de Concertación Nacional y uno del Partido Demócrata Cristiano—. La diputada de oposición, Claudia Ortiz, votó en contra.

Dos diputados de oposición estaban ausentes.

El diputado Caleb Navarro, del partido oficial Nuevas Ideas, argumentó que deben prorrogar la medida para “impedir la reorganización de las peligrosas pandillas, capturar remanentes y bloquear el resurgimiento de nuevas estructuras criminales”.

Desde el inicio del régimen, el 27 de marzo de 2022, el gobierno asegura que van 1.060 días sin homicidios y 90.200 personas capturadas señaladas de tener supuestos nexos con las pandillas.

Un grupo de mujeres del Movimiento de Víctimas del Régimen protestó en el Centro Histórico de San Salvador contra el régimen de excepción y por la muerte, según afirman, de “al menos 25 mujeres” en las cárceles. Exigió justicia por la muerte de Jessica Solís a manos de soldados.