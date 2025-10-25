logo pulso
Eliminan el anuncio que enfureció a Trump

Por AP

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump anunció que terminará a “todas las negociaciones” con Canadá debido a un anuncio televisivo patrocinado por una de sus provincias en el que se utilizaron las palabras del expresidente Ronald Reagan para criticar los aranceles de Estados Unidos, lo que llevó al gobernante de la provincia a retirar posteriormente el anuncio.

La publicación que Trump hizo en su red social el jueves por la noche intensificó las tensiones con el vecino del norte de Estados Unidos después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, declarara que su objetivo es duplicar las exportaciones de Canadá a otros distintos países de Estados Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles que ordenó Trump. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la reacción de Trump fue la culminación de una larga frustración acumulada del gobierno sobre la estrategia de Canadá en las negociaciones comerciales. Ayer , el primer ministro de Ontario, Doug Ford, cuya provincia patrocinó el anuncio, dijo que sería retirado.

El político canadiense dijo que después de hablar con el primer ministro Mark Carney, decidió pausar la campaña publicitaria a partir del lunes para que puedan reanudarse las negociaciones comerciales.

Rubio, contra la UNRWA

EFE

Dice que no tendrá papel alguno en el reparto de ayuda en Gaza

EU desplegará un portaaviones en el Caribe

AP

Este viernes hundió otra lancha con presuntos “narcoterroristas”, matando a seis personas

Montacargas, estrella en redes tras robo de joyas

AP

Zelenski reclama más sanciones al petróleo de Rusia

AP

El presidente ucraniano se reunió con mandatarios europeos