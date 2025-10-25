Eliminan el anuncio que enfureció a Trump

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump anunció que terminará a “todas las negociaciones” con Canadá debido a un anuncio televisivo patrocinado por una de sus provincias en el que se utilizaron las palabras del expresidente Ronald Reagan para criticar los aranceles de Estados Unidos, lo que llevó al gobernante de la provincia a retirar posteriormente el anuncio.

La publicación que Trump hizo en su red social el jueves por la noche intensificó las tensiones con el vecino del norte de Estados Unidos después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, declarara que su objetivo es duplicar las exportaciones de Canadá a otros distintos países de Estados Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles que ordenó Trump. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la reacción de Trump fue la culminación de una larga frustración acumulada del gobierno sobre la estrategia de Canadá en las negociaciones comerciales. Ayer , el primer ministro de Ontario, Doug Ford, cuya provincia patrocinó el anuncio, dijo que sería retirado.

El político canadiense dijo que después de hablar con el primer ministro Mark Carney, decidió pausar la campaña publicitaria a partir del lunes para que puedan reanudarse las negociaciones comerciales.