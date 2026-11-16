Empresaria Huang dejó Megaspeed el año pasado

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Singapur.- Megaspeed International informó el domingo que la empresaria china Alice Huang, cuya relación con el exdirector ejecutivo de Nvidia Jensen Huang despertó preocupaciones de seguridad nacional en Estados Unidos, dejó la compañía el año pasado.

Megaspeed, que está bajo escrutinio por presuntas transferencias de chips avanzados de Nvidia a empresas chinas, anunció una investigación interna encabezada por abogados externos.

Alice Huang "dejó Megaspeed con efecto a partir del 30 de agosto de 2025 y actualmente no tiene ningún rol en la empresa", indicó el comunicado. "Megaspeed no comenta asuntos personales y privados de la Sra. Huang".

Como cliente y socio de nube de Nvidia, Megaspeed se ha enfrentado a escrutinio en los últimos meses, incluso por parte de autoridades de Estados Unidos, ante la acusación de que eludió las restricciones de exportación norteamericanas para canalizar grandes cantidades de chips avanzados hacia empresas chinas. En diciembre pasado, afirmó que no había "evidencia" de transferencias ilícitas de chips.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que "no me importa" si Alice Huang es una espía. Su preocupación es "si Nvidia tenía una cultura de cumplimiento en torno a las restricciones de exportación de EU" o no.

"Las debilidades de Jensen son sus debilidades. Obviamente, es un problema si de hecho estaba teniendo relaciones con subordinados", indicó Bessent.