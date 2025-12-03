logo pulso
BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Escepticismo ucraniano sobre plan de paz ruso

Soldados expresaron dudas de que se pueda confiar en que Moscú cumpla con cualquier acuerdo

Por AP

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Escepticismo ucraniano sobre plan de paz ruso

DNIPROPETROVSK, Ucrania.- Moviéndose entre sótanos húmedos y refugios embarrados para defenderse de los constantes ataques rusos, los exhaustos soldados ucranianos dicen que su motivación se fortalece al saber que están luchando por una causa superior: la defensa de su patria.

Mientras los negociadores intentan concretar un acuerdo de paz, las tropas también creen que Rusia sigue decidida a conquistar Ucrania, ya sea ahora o con un nuevo ejército en unos años, sin importar el tipo de acuerdo que se alcance. Y también dicen que Kiev debe mantener un ejército considerable para proteger la línea de frente que ahora tiene casi 1.300 kilómetros (800 millas).

“Las Fuerzas Armadas de Ucrania son ahora la principal barrera entre la vida pacífica de civiles ucranianos y nuestro vecino agresivo”, afirmó un artillero de 40 años que habló con The Associated Press cerca de la frontera entre las regiones de Dnipropetrovsk y Donetsk. Se identificó solo por su apodo de “Kelt”, de acuerdo con el protocolo militar, y con la condición de que no se revele su ubicación exacta.

Los soldados expresaron fuertes dudas de que se pueda confiar en que Moscú cumpla con cualquier acuerdo de paz. Sin garantías de seguridad sustanciales, como la membresía de Ucrania en la OTAN, ellos y los analistas militares creen que una nueva invasión rusa con tropas y equipos renovados es inevitable.

amenazas rusas futuras

Desde una trinchera oscura con paredes de barro, donde se refugiaba para evitar los zumbidos de los drones enemigos, Kelt teme que cualquier paz sea efímera.

“Esta tregua será a corto plazo, para restaurar las fuerzas de Rusia, durante unos tres o cinco años, y volverán”, declaró el ex vendedor de muebles de Kiev mientras el sonido de la artillería retumbaba a su alrededor.

