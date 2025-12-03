Recibe Israel los “restos” de un rehén

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- Israel anunció el martes que recibió “hallazgos” entregados por milicianos palestinos en Gaza a la Cruz Roja, al parecer los restos de uno de los dos rehenes que aún permanecen en el territorio: un israelí y un ciudadano tailandés.

El gobierno de Israel informó que se someterían a pruebas forenses. Los medios palestinos informaron que fueron encontrados en la ciudad de Beit Lahiya, en el norte de Gaza. Las autoridades israelíes no han aclarado qué significa el término “hallazgos”.

Los restos de 26 rehenes tomados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, ya han sido devueltos desde que comenzó un alto el fuego mediado por Estados Unidos el 10 de octubre.

El fuego israelí mató a dos palestinos en Gaza el martes.

Un ataque de dron israelí mató a un videógrafo en el sur, declararon funcionarios del Hospital Nasser, que recibió el cuerpo.

Mohamed Wadi fue asesinado en Jan Yunis, indicó el hospital. Wadi era propietario de una empresa de fotografía con drones que solía especializarse en filmar eventos como bodas. Más recientemente, se publicaron imágenes de la destrucción en Gaza.

También el martes, un hombre fue cruelmente abatido cerca del campo de refugiados de Bureij en el centro de Gaza, según el Hospital Al-Awda.