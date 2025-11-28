Espectacular desfile en NY

Nueva York.- El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s llevó globos que representaban a Buzz Lightyear y Pac-Man a los cielos de Nueva York el jueves, mientras carrozas con Labubu y Lego adornaban las calles de la ciudad.

El desfile, que comenzó en el Upper West Side de Manhattan y conclusiones en la emblemática tienda principal de Macy’s en Herald Square en la Calle 34, incluyó decenas de globos, carrozas, grupos de payasos y bandas de música.

Hacía frío en la ciudad, con temperaturas en los 40°F (4.4°C), pero las ráfagas de viento entre 25 mph (40 km/h) y 30 mph (48 km/h) lo hacían sentir más frío, según David Stark, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York.

Un elenco estelar de actuaciones se distribuyó a lo largo del gran espectáculo, junto con una gran cantidad de bandas de música, bailarines y animadores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los artistas incluyen a Cynthia Erivo, estrella de “Wicked”, Conan Gray, Lainey Wilson, Foreigner, Lil Jon, y Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami de HUNTR/X, el grupo de chicas ficticias en el centro del éxito de Netflix de este año “KPop Demon Hunters”. También estuvieron las Radio City Rockettes, así como miembros del elenco de los musicales de Broadway “Buena Vista Social Club”, “Just in Time” y “Ragtime”.

El desfile presentó algunos globos nuevos, incluido un gran carruaje de cebolla con ocho personajes del mundo de “Shrek”. “KPop Demon Hunters” también estuvo representado en el cielo con los personajes Derpy Tiger y Sussie. Las decenas de globos y carrozas abrieron paso para la estrella del desfile: Santa Claus.