Estampida en templo hindú; nueve muertos

Nueva Delhi, India.- Al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas en una estampida en un popular templo hindú en el sur de la India, informaron las autoridades locales el sábado.

El incidente ocurrió en el templo Swamy Venkateswara en el distrito de Srikakulam Andhra Pradesh, donde cientos de devotos se habían reunido para celebrar uno de los días sagrados del hinduismo, el Ekadashi, según comentó el agente de policía KV Maheswra Reddy a Associated Press. En este día, los devotos ayunan y ofrecen oraciones a Vishnu, una deidad del hinduismo.

Una investigación inicial sugiere que una reja de hierro destinada a mantener la fila de los fieles en el templo se rompió, lo que provocó la estampida descontrolada, explicó Reddy.

Swapnil Dinkar Pundkar, funcionario de alto rango del gobierno local, dijo que se temía que hubiera más víctimas.

Ocho de los fallecidos son mujeres y uno es un niño, dijo Pundkar, agregando que al menos 16 devotos heridos en la estampida están siendo atendidos en un hospital local, mientras que otros 20 están en estado de shock y bajo observación en un hospital diferente.