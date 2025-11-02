Ucrania atacó oleoducto ruso

Kiev, Ucrania.- Las fuerzas ucranianas atacaron un importante oleoducto de combustible en la región de Moscú que abastece al ejército ruso, informó el sábado la agencia de inteligencia militar de Ucrania, una afirmación que se produjo en medio de una campaña rusa continuada de ataques masivos con drones y misiles contra la infraestructura energética ucraniana.

La operación se llevó a cabo el viernes por la noche, según un comunicado en el canal de mensajería Telegram. La agencia, conocida por su acrónimo HUR, la describió como un “golpe serio” a la logística militar rusa.

HUR dijo que sus fuerzas atacaron el oleoducto Koltsevoy, que recorre 400 kilómetros (250 millas) y suministra gasolina, diésel y combustible para aviones al ejército ruso desde refinerías en Ryazan, Nizhny Novgorod y Moscú.

La operación, que tuvo como objetivo la infraestructura cerca del distrito de Ramensky, destruyó las tres líneas de combustible, según HUR.

El oleoducto tenía la capacidad de transportar hasta tres millones de toneladas de combustible para aviones, 2.8 millones de toneladas de diésel y 1.6 millones de toneladas de gasolina al año, dijo HUR.

“Nuestros ataques han tenido más impacto que las sanciones”, afirmó Kyrylo Budanov, jefe de HUR, refiriéndose a las sanciones internacionales impuestas a Rusia por su guerra total y la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el sábado que sus tropas derrotaron a un equipo de fuerzas especiales ucranianas que fueron enviados al punto caliente de la línea del frente oriental de Pokrovsk en un intento de detener el avance de las tropas rusas en la ciudad.

En otro lugar, un civil murió y 15 más resultaron heridos después de que Rusia atacara el sur de Ucrania con un misil balístico el sábado por la mañana, dijo el funcionario local Vitaliy Kim. Había un niño entre los heridos en el ataque en la región de Mykolaiv, dijo, y agregó que Rusia usó un misil Iskander.

Moscú lanzó 223 drones contra Ucrania durante la noche del sábado, de los cuales 206 fueron derribados, según la fuerza aérea ucraniana. Diecisiete alcanzaron objetivos en siete regiones ucranianas, dijo la fuerza aérea, sin proporcionar detalles.