Miles en EU, en crisis por el cierre

Washington.- La crisis por el cierre del gobierno en Washington llegó a un punto crítico el sábado debido a que el programa federal de asistencia alimentaria enfrenta retrasos y millones de estadounidenses estaban a punto de ver un aumento dramático en sus facturas médicas.

Los impactos en las necesidades básicas —alimentos y atención médica— subrayaron cómo la falta de un acuerdo entre los legisladores sobre un proyecto de presupuesto está afectando a los hogares en todo Estados Unidos. Jueces federales frustraron los planes de la administración Trump de congelar los pagos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) el sábado, pero el retraso en la entrega de las ayudas probablemente dejará a millones de personas con dificultades para pagar su despensa.

Todo esto se suma a la tensión en el país, mientras el sábado se cumple un mes de que los trabajadores federales no reciben su sueldo, lo cual incluso afecta los viajes debido a la falta de controladores aéreos . El cese de funciones debido a la falta de financiamiento ya es el segundo más largo de la historia, sin embargo, había poca urgencia en Washington para ponerle fin, con los legisladores fuera del Capitolio y ambos partidos atrincherados en sus posiciones.

“Este fin de semana, los estadounidenses enfrentan una crisis de atención médica sin precedentes en los tiempos modernos”, afirmó esta semana el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York.

El Departamento de Agricultura (USDA) planeaba retener los pagos al programa alimentario SNAP desde el sábado hasta que dos jueces federales ordenaron a la administración que los realizara.

El programa atiende a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses y cuesta 8.000 millones de dólares mensuales. Los jueces acordaron que el USDA necesitaba al menos recurrir a un fondo de contingencia de aproximadamente 5.000 millones de dólares para mantener el programa en funcionamiento.