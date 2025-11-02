Cumbre APEC resalta la cooperación

Gyeongju, Corea del Sur.- Los líderes de 21 naciones de la Cuenca del Pacífico Asiático concluyeron su cumbre anual con una declaración que subraya la cooperación económica regional, pocos días después de que los presidentes de Estados Unidos y China acordaron reducir su guerra comercial.

Después de dos días de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en la ciudad surcoreana de Gyeongju, los líderes de la APEC emitieron una declaración conjunta comprometiéndose a estrechar la cooperación para superar los desafíos compartidos en una economía global fuertemente afectada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, —quienes se reunieron al margen de la cumbre de APEC— retrocedieron el jueves en medidas anteriores y acordaron desescalar las tensiones comerciales. Trump, conocido por su rechazo al multilateralismo, abandonó rápidamente Corea del Sur tras el acuerdo con Xi, permitiendo que el presidente chino se llevara el protagonismo en la cumbre.

La declaración conjunta afirmó que los líderes de APEC “reconocen que el sistema comercial global sigue enfrentando desafíos significativos”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Reafirmamos nuestro reconocimiento compartido de que un comercio e inversión robustos son vitales para el crecimiento y la prosperidad de la región Asia-Pacífico”, dice.

Jeonghun Min, profesor de la Academia Diplomática Nacional de Corea del Sur, dijo que la declaración evitó un lenguaje directo que apoyara el “comercio libre y abierto”, pero aún así logró respaldar la cooperación económica y el multilateralismo, que encarnan “el propósito mismo del libre comercio”.

La declaración conjunta también indicó que los miembros de APEC siguen comprometidos con la Visión Putrajaya 2040, una nueva visión de crecimiento a 20 años adoptada en 2020 que aboga por un entorno comercial “libre, abierto, justo, no discriminatorio, transparente y predecible”.