Estela mortal de tifón Ragasa

Pekín, China.- El número de fallecidos en Taiwán por las inundaciones provocadas por el supertifón Ragasa ascendió a 17, mientras que este miércoles tocó tierra en la provincia meridional china de Cantón, donde cerca de dos millones de personas fueron evacuadas y gran parte de la actividad económica quedó paralizada.

En Taiwán, el desbordamiento de un lago natural en el cauce del arroyo Matai’an anegó el municipio de Guangfu entre las 14:50 y las 16:30 hora local (06:50-08:30 GMT) , después de que cediera la presa natural formada por sedimentos.

Según el Comando Central de Operaciones de Emergencia, sólo en Guangfu se contabilizan 17 muertos, 32 heridos y 17 desaparecidos, mientras que 135 vecinos fueron rescatados con vida en las últimas horas.

El primer ministro isleño, Cho Jung-tai, pidió investigar por qué las órdenes de evacuación “no se cumplieron plenamente” pese a que el lago era monitoreado desde julio.

Hong Kong, paralizada

Ragasa, considerado el ciclón tropical más intenso de este año a nivel global, pasó en la madrugada de este miércoles por Hong Kong con vientos de hasta 200 km/h y lluvias torrenciales, paralizando la urbe, provocando inundaciones y activando la máxima alerta meteorológica.

La Oficina Meteorológica local elevó la señal de tifón al nivel 10, el máximo, con suspensión de actividades comerciales, transportes públicos y servicios no esenciales, e instó a la población a permanecer en sus hogares.

Hasta el mediodía local del miércoles se habían registrado 62 heridos, entre ellos una mujer y su hijo de cinco años arrastrados el martes por el mar y hospitalizados en estado grave. El Gobierno hongkonés habilitó 49 refugios que acogieron a 791 personas.

Impacto en el sureste

de China

El tifón tocó tierra sobre las 17:00 horas locales (09:00 GMT) en la isla de Hailing, perteneciente a la ciudad de Yangjiang, con vientos sostenidos de hasta 150 km/h, según el Observatorio Meteorológico de Cantón.

Se espera que en las próximas horas continúe moviéndose en dirección oeste y que se vaya debilitando gradualmente.

En la ciudad de Cantón, con unos 18 millones de habitantes, el Gobierno aplica los conocidos como ‘cinco paros’: suspensión de clases, trabajo, producción, transporte y actividad comercial, con servicios esenciales operativos y 1.570 refugios habilitados.

Las autoridades de Vietnam se preparan para posibles inundaciones en el norte del país, incluida Hanói, ante la llegada este jueves de la tormenta Ragasa, debilitada tras golpear China y Taiwán como el tifón más fuerte del año.

El Ejército vietnamita ha movilizado a más de 300.000 efectivos para responder a las situaciones de emergencia que surjan a raíz de la tormenta, según los preparativos anunciados por el Gobierno, que pidió a los pescadores no navegar.