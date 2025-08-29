Estragos por intensas lluvias en Pakistán

Narowal, Pakistán.- Rescatistas en botes se apresuraron el jueves para llegar a las familias varadas en la populosa provincia oriental de Punjab en Pakistán, después que tres grandes ríos se desbordaron debido a las fuertes lluvias y la apertura de compuertas de represas rebosantes en la vecina India.

Las inundaciones desplazaron a casi 250,000 personas y las autoridades señalaron que más de un millón de personas se han visto afectadas, con cultivos y negocios destruidos.

Al menos 15 personas fallecieron en la víspera en el distrito de Gujranwala y en aldeas cercanas, según la policía. Los meteorólogos apuntaron que se esperan más precipitaciones para el viernes, después de una pausa de dos días, y podrían continuar hasta la próxima semana.

La ministra de la provincia, Marriyum Aurangzeb, detalló que las inundaciones alcanzaron 1,432 aldeas ubicadas a orillas de los ríos Ravi, Sutlej y Chenab, afectarán a aproximadamente 1.2 millones de personas y desplazaron a otras 248,000.

En las zonas afectadas por las crecidas se han establecido casi 700 campamentos para desplazados y 265 hospitales de campaña, dijo, agregando que se están repartiendo alimentos y otros productos básicos en los lugares azotados por las inundaciones.

Las inundaciones se han cobrado la vida de más de 800 personas en Pakistán desde finales de junio.

En Jammu, parte de Cachemira controlada por India, se registraron en agosto algunas de las lluvias más intensas en décadas, que provocaron inundaciones repentinas y deslaves que también afectaron a dos rutas de peregrinación hindú en el Himalaya.

Las precipitaciones dejaron casas anegadas y carreteras y puentes dañados, lo que ha obligado a las autoridades indias a evacuar a millas de personas de las zonas inundadas.