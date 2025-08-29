Rusia lanza gran ofensiva en Kiev

Kiev, Ucrania.- Rusia lanzó una gran ofensiva aérea la madrugada del jueves sobre Kiev que incluyó un ataque inusitado en el centro de la ciudad, en el que murieron al menos 21 personas y 48 resultaron heridas, además de provocar daños a oficinas diplomáticas de la Unión Europea, informaron las autoridades.

La ofensiva con drones y misiles fue el primer gran ataque ruso contra Kiev en varias semanas, mientras los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra, que ya ha durado tres años, aún no logran adquirir impulso. Reino Unido dijo que el ataque saboteó los esfuerzos de paz, mientras que Kaja Kallas, la principal diplomática de la UE, convocó al enviado de Rusia a la UE en Bruselas por los ataques que dañaron las oficinas del organismo.

Ucrania solicitó el jueves una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para hablar sobre el bombardeo nocturno, mientras que dos de los principales enviados de Ucrania se reunirían el viernes con el gobierno del presidente Donald Trump para abordar el tema de la mediación.

Entre los muertos había cuatro niños de entre 2 y 17 años, afirmó Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la ciudad de Kiev.

La Fuerza Aérea de Ucrania manifestó que, la madrugada del jueves, Rusia lanzó 598 drones de ataque y señuelos y 31 misiles de diferentes tipos en todo el país, la mayoría de ellos contra objetivos en Kiev.

Al menos 33 ubicaciones en los 10 distritos de la ciudad fueron impactadas directamente o resultaron dañadas por los escombros, afirmó Tkachenko. Miles de ventanas se destruyeron y casi 100 edificios resultaron dañados, entre ellos, un centro comercial en el centro de la ciudad.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que dos ataques aterrizaron con 20 segundos de diferencia a unos 50 metros (165 pies) del edificio de la Misión de la UE en Ucrania, ubicado en Kiev. Dijo que ningún personal resultó herido en el ataque.

“Ninguna misión diplomática debería ser un objetivo. En respuesta, estamos convocando al enviado ruso en Bruselas”, dijo Kallas el jueves en una publicación en X.

“Rusia elige la balística en lugar de la mesa de negociaciones”, dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una publicación en X tras el ataque. “Esperamos una respuesta de todas las personas del mundo que han pedido la paz, pero que ahora suelen permanecer en silencio en lugar de tomar posiciones de principios”.