EU apoya de nuevo a Tel Aviv

Estados Unidos vetó nuevamente el jueves una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza y la liberación de rehenes, alegando que la resolución no iba lo suficientemente lejos en su condena a Hamás.

Los otros 14 miembros del órgano más poderoso de las Naciones Unidas votaron a favor de la resolución, que describía la situación humanitaria en Gaza como “catastrófica” y pedía a Israel que levantara todas las restricciones sobre la entrega de ayuda a los 2,1 millones de habitantes del territorio palestino.

“La oposición de Estados Unidos a esta resolución no será una sorpresa”, dijo antes de la votación Morgan Ortagus, asesora política sénior de Estados Unidos. “No condena a Hamás ni reconoce el derecho de Israel a defenderse, y legitima erróneamente las falsas narrativas que benefician a Hamás, que lamentablemente han encontrado eco en este consejo”.

Agregó que otros miembros del consejo “ignoraron” las advertencias de Estados Unidos sobre el lenguaje “inaceptable” y en su lugar adoptaron “acciones performativas diseñadas para provocar un veto”.

El resultado resalta aún más el aislamiento de Estados Unidos e Israel en el escenario mundial respecto a la guerra en Gaza, que comenzó hace casi dos años. La votación se produjo pocos días antes de la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, donde Gaza será un tema principal y donde se espera que importantes aliados de Estados Unidos den su reconocimiento al Estado palestino. Es una medida en gran parte simbólica, a la que Israel y Washington se oponen vehementemente y que separa al gobierno del presidente Donald Trump de aliados como Reino Unido y Francia.

La reciente resolución condiciona un alto al fuego con la liberación de rehenes