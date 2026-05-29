EU e Irán alcanzan acuerdo tentativo

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Dubái, EAU.- Negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional el jueves para extender por 60 días el alto el fuego en la guerra de tres meses e iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní, según un funcionario estadounidense al tanto del tema.

El gobierno iraní no confirmó de inmediato ningún acuerdo, y el funcionario hizo notar que el presidente Donald Trump aún no ha dado su visto bueno.

El memorando de entendimiento que está surgiendo llega en un momento en que el frágil cese del fuego en la guerra entre Washington y Teherán parecía estar tambaleándose. El repunte más reciente de los combates ocurrió menos de un día antes, cuando Kuwait interceptó misiles disparados desde Irán, según el Comando Central de los Estados Unidos de Norteamérica.

El memorando deja claro que Irán no podrá imponer aranceles en el estrecho de Ormuz y que tendrá que retirar todas las minas de la vital vía marítima en un plazo de 30 días, según el funcionario, que no está autorizado a comentar públicamente y habló con condición de guardar el anonimato.

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Durante la guerra, Teherán ha cerrado de facto el estrecho, por el que antes pasaba aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados.

Su cierre ha hecho que se disparen los precios del petróleo en todo el mundo.

Irán ha dicho que está dejando pasar a algunos buques comerciales —aproximadamente dos docenas al día en los últimos días, en comparación con más de 100 diarios antes de la guerra—, pero la República Islámica también ha cobrado pesas a cuando menos algunos barcos. Este mes creó una agencia formal de control, ante lo cual Washington impuso una nueva ronda de sanciones esta semana.

Según el acuerdo provisional, Estados Unidos levantaría gradualmente su bloqueo naval sobre los puertos iraníes y también aceptaría flexibilizar las sanciones, permitiéndole a Irán vender más de su petróleo.

Entre los primeros temas que se negociarán durante el alto el fuego de 60 días es qué ocurrirá con el uranio altamente enriquecido de Irán, explicó el primer funcionario.

La República Islámica tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, a un breve paso técnico de los niveles de 90% para grado armamentístico, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.