EU sanciona a 2 petroleras rusas

Washington.- El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció nuevas sanciones contra las dos principales compañías petroleras de Rusia y arremetió contra la negativa de Moscú a poner fin a su “guerra sin sentido”, mientras los esfuerzos que encabeza Estados Unidos para detener el conflicto han llegado a un punto muerto y el presidente de Ucrania busca más ayuda militar extranjera.

Las sanciones contra Rosneft y Lukoil, así como decenas de subsidiarias, se produjeron después de meses de presión bipartidista sobre el presidente Donald Trump para que intensificara sus sanciones sobre la industria petrolera rusa.

“Ahora es el momento de detener la matanza y de un alto el fuego inmediato”, dijo Bessent en un comunicado. Dada la negativa de Vladímir Putin “a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro sancionará a las dos principales compañías petroleras de Rusia que financian la maquinaria de guerra del Kremlin”.

Horas antes, drones y misiles rusos alcanzaron distintos puntos Ucrania, matando al menos a seis personas, incluida una mujer y sus dos hijas pequeñas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ataque llegó en oleadas desde la noche del martes hasta el miércoles y apuntó al menos a ocho ciudades ucranianas, así como a un poblado en la región de la capital, Kiev, donde un ataque incrementó una casa en la que se encontraban la madre y sus hijas de 6 meses y 12 años, explicó el gobernador, Mykola Kalashnyk.

Los esfuerzos de

paz se estancan

Los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra que comenzó cuando Rusia invadió a su vecino hace más de tres años no han logrado avances. Trump ha expresado repetidamente su frustración ante las negativas de Putin a ceder en sus condiciones para llegar a un acuerdo después de que Ucrania ofreció un alto el fuego y conversaciones de paz directas.

Trump destacó el martes que sus aviones para una reunión inmediata con Putin estaban suspendidos porque no quería que fuera una “pérdida de tiempo”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que la cumbre prevista requiere una preparación cuidadosa, dejando entrever que los preparativos podrían ser largos. “Nadie quiere perder el tiempo: ni el presidente Trump ni el presidente Putin”, manifestó.