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ATLANTA.- Más de mil vuelos de Delta Air Lines fueron retrasados el domingo después de una falla en el sistema automatizado que calcula el peso de una aeronave durante un período de mucha actividad de traslados de cara al feriado de Acción de Gracias.

La indicada señaló el domingo que sus equipos estaban utilizando manuales para que los vuelos pudieran despegar al tiempo que trataban de restablecer el sistema de automatización que garantiza que una aeronave no lleve demasiado peso para poder volar. Delta señaló horas después de que el sistema estaba funcionando nuevamente, aunque los vuelos aún no habían vuelto a la normalidad.

La aérea informó que estaba ayudando a pasajeros que necesitaban de habitaciones de hotel o comidas, pero esperaba tener en el aire a todos sus vuelos retrasados para el final del día.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió el domingo por la mañana una suspensión de aproximadamente una hora para algunos vuelos con destino al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, uno de los más concurridos del mundo.

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Cumplir con los límites de peso y saldo de una aeronave es fundamental para la seguridad del vuelo, según un documento de la FAA. Superar el límite puede comprometer la integridad estructural de la aeronave.

La agencia agregó en X que los retrasos no estaban relacionados con ningún sistema de control de tráfico aéreo de la FAA.

A principios de estos meses, una falla en la red de la FAA provocó la suspensión de vuelos en todo el país más prolongada en 25 años. La suspensión duró más de cuatro horas, y las aerolíneas cancelaron y retrasaron grandes cantidades de vuelos cuando trabajaron para recuperarse. Apenas unos días después, United Airlines sufrió su propia interrupción del sistema, lo que la obligó a retrasar la salida de vuelos.

Los retrasos de Delta se producen en momentos en que los estadounidenses se encuentran con cada vez más problemas tecnológicos que afectan su vida. El episodio ocurrió pocos días antes del feriado de Acción de Gracias, la temporada de viajes más concurrida en Estados Unidos.

Hasta la noche del domingo, el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware informó que el 58%, o alrededor de 2.000 vuelos de Delta estaban retrasados; De momento se desconoce cuántos de esos vuelos eran hacia o desde el aeropuerto de Atlanta.

FlightAware indicó que alrededor del 5% de los vuelos que salían del aeropuerto de Atlanta estaban retrasados, así como alrededor del 50% de los vuelos con destino al aeropuerto. Delta opera la gran mayoría de los vuelos en el aeropuerto de Atlanta.

Delta indicó que alrededor del 70% de los retrasos y cancelaciones señaladas por FlightAware estaban relacionados con el problema de automatización y el resto se debían a condiciones meteorológicas desfavorables.