Flavio Bolsonaro no admite su derrota

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Río de Janeiro.- El senador y candidato opositor Flávio Bolsonaro afirmó que "es imposible reconocer" la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta por la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del líder progresista.

"Es imposible reconocer las elecciones en esas condiciones. Voy a pedir la anulación de esas elecciones", afirmó el candidato por el ultraderechista Partido Liberal (PL) en una breve declaración a la prensa y en la que anunció que cuestionará el resultado de las elecciones ante la Justicia.

Según el candidato opositor, las elecciones tenían que haber sido anuladas en el momento en que el miembro de la Corte Suprema intervino.

Consideró como inaceptable e ilegal la decisión del magistrado Cristiano Zanin, uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), de aplazar el horario de votación ante una petición de la campaña del jefe de Estado.

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Recordó que Zanin fue abogado personal de Lula y afirmó que, con una sentencia a "petición de un socio suyo, cambió las reglas del juego en medio del juego".

La decisión de Zanin se produjo poco después de que gran parte de las urnas cerraran a las 17.00 hora local (20.00 GMT) como estaba previsto, ya que los responsables por los colegios electorales no fueron informados a tiempo, por lo que el aplazamiento generó una gran confusión.

"Eso nunca había ocurrido en la historia de Brasil. Se produjo una total violación al derecho de igualdad de los brasileños en diferentes ciudades", afirmó.

"Es inexplicable que la regla del juego haya sido cambiada nuevamente por los amigos de Lula en el Supremo Tribunal Federal y a petición de un exsocio del magistrado", afirmó.