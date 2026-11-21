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LIMA.- Un sismo de magnitud 6,7 sacudió el viernes la zona de los Andes en el centro de Perú, aunque no hay reportes de víctimas ni daños al momento.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el sismo ocurrió a las 19:09 hora local (0009 GMT del sábado). El epicentro estaba ubicado en los Andes, a 9 kilómetros al noreste del distrito de Carhuamayo en la región Junín. La profundidad fue de 108 kilómetros.

El USGS había informado inicialmente que el sismo había tenido una magnitud de 6,9, que luego fue ajustando. En el primer reporte, el epicentro estaba ubicado a 22 kilómetros al Oeste-Noroeste de la localidad de Ondores, cerca de Carhuamayo. La profundidad en el primer informe fue de 142,1 kilómetros.

El Instituto Geofísico de Perú indicó que al momento no se han reportado daños ni víctimas y que no existía amenaza de tsunami. El sismo se sintió incluso en la capital peruana, provocando que los vecinos salieran a las calles.

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El alcalde de Carhuamayo, Abdel Vega, dijo a la televisión pública que no tenía informes de daños materiales ni víctimas. Tampoco había interrupción en los servicios básicos. Sin embargo, indicó que el servicio de Internet funcionaba con algunas deficiencias en las zonas más remotas de su distrito.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de volcanes y fallas de 40.000 kilómetros alrededor de la cuenca del Pacífico, donde ocurren la mayoría de los terremotos del mundo.

En agosto, un terremoto de magnitud 6,7 en los Andes peruanos dejó dos personas heridas y dañó varias viviendas, centros de salud y escuelas, mientras que en julio, un sismo de magnitud 5,5 en la Junín provocó seis muertos.