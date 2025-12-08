logo pulso
Mundo

Gobierno ruso elogia nueva estrategia de EU

Por AP

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Gobierno ruso elogia nueva estrategia de EU

Kiev, Ucrania.- Rusia dio la bienvenida el domingo a la nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump en comentarios del portavoz del Kremlin publicados por la agencia de noticias rusa Tass.

Dmitry Peskov declaró que el documento estratégico actualizado estaba en gran medida en línea con la visión de Moscú.

“Hay declaraciones allí en contra de la confrontación ya favor del diálogo y la construcción de buenas relaciones”, indicó, añadiendo que Rusia espera que esto conduzca a “una cooperación constructiva adicional con Washington sobre el arreglo ucraniano”, resaltó.

Los comentarios del portavoz se producen cuando ataques con misiles, drones y artillería rusos durante la noche del domingo mataron al menos a cuatro personas en Ucrania, después de que funcionarios de los Estados Unidos de Norteamérica y Ucrania concluyeran un tercer día de conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

Un hombre murió en un ataque con drones en la región norteña de Chernihiv en Ucrania el sábado por la noche, dijeron funcionarios locales, mientras que un ataque combinado de misiles y drones en la infraestructura de la ciudad central de Kremenchuk provocó cortes de energía y agua. Kremenchuk alberga una de las refinerías de petróleo más grandes de Ucrania y es un centro industrial.

