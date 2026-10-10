logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Sujeto mata a ocho personas en Pennsylvania; luego se quita la vida

La policía encontró en una vivienda los cuerpos de adultos y niños, así como el del pistolero

Por El Universal

Octubre 10, 2026 10:40 a.m.
A
Sujeto mata a ocho personas en Pennsylvania; luego se quita la vida
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, informó que un tiroteo "dejó nueve de nuestros conciudadanos (...) muertos".

      Añadió que habló "con el alcalde Devlin y he ofrecido el apoyo total de mi administración tras el trágico tiroteo masivo en Erie".

      NBC10 Philadelphia informó que las autoridades fueron a una vivienda en la calle Perry en Erie el viernes, alrededor de las 17:00 horas, después de que testigos informaran haber visto a un hombre armado disparando fuera de la casa antes de entrar en la residencia.

      Cuando llegó la policía, encontraron a dos mujeres que habían sido asesinadas a tiros en la calle.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El tiroteo derivó en un enfrentamiento cuando la policía de Erie y los equipos SWAT rodearon la vivienda. Posteriormente, se escucharon más disparos en el interior.

      Al entrar, la policía encontró los cuerpos de otras siete personas, entre ellas niños, así como el del pistolero, quien falleció a causa de lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida, según los investigadores.

      El jefe de policía de Erie, Rick Lorah, declaró que "la pérdida de vidas es devastadora y las circunstancias que estamos atravesando son profundamente inquietantes".

      Agregó que "en este momento, podemos confirmar que el sospechoso ha fallecido. Según la información de la que disponemos, no existe ninguna amenaza para la población. Nos solidarizamos con las víctimas, sus familias y todos los afectados por esta tragedia. No hay palabras que puedan expresar adecuadamente la magnitud de esta pérdida".

      Los investigadores no han anunciado un posible móvil, y las circunstancias que rodearon el tiroteo siguen bajo investigación.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sujeto mata a ocho personas en Pennsylvania; luego se quita la vida
      Sujeto mata a ocho personas en Pennsylvania; luego se quita la vida

      Sujeto mata a ocho personas en Pennsylvania; luego se quita la vida

      SLP

      El Universal

      La policía encontró en una vivienda los cuerpos de adultos y niños, así como el del pistolero

      Juez prohíbe deportar a dominicano herido
      Juez prohíbe deportar a dominicano herido

      Juez prohíbe deportar a dominicano herido

      SLP

      EFE

      EU adquirirá diésel ruso
      EU adquirirá diésel ruso

      EU adquirirá diésel ruso

      SLP

      AP

      Nobel de la Paz es para jurista Navi Pillay
      Nobel de la Paz es para jurista Navi Pillay

      Nobel de la Paz es para jurista Navi Pillay

      SLP

      AP

      La sudafricana intervino en algunos de los asuntos más dolorosos y sensibles del mundo