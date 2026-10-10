Sujeto mata a ocho personas en Pennsylvania; luego se quita la vida

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El gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, informó que un tiroteo "dejó nueve de nuestros conciudadanos (...) muertos".

Añadió que habló "con el alcalde Devlin y he ofrecido el apoyo total de mi administración tras el trágico tiroteo masivo en Erie".

NBC10 Philadelphia informó que las autoridades fueron a una vivienda en la calle Perry en Erie el viernes, alrededor de las 17:00 horas, después de que testigos informaran haber visto a un hombre armado disparando fuera de la casa antes de entrar en la residencia.

Cuando llegó la policía, encontraron a dos mujeres que habían sido asesinadas a tiros en la calle.

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El tiroteo derivó en un enfrentamiento cuando la policía de Erie y los equipos SWAT rodearon la vivienda. Posteriormente, se escucharon más disparos en el interior.

Al entrar, la policía encontró los cuerpos de otras siete personas, entre ellas niños, así como el del pistolero, quien falleció a causa de lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida, según los investigadores.

El jefe de policía de Erie, Rick Lorah, declaró que "la pérdida de vidas es devastadora y las circunstancias que estamos atravesando son profundamente inquietantes".

Agregó que "en este momento, podemos confirmar que el sospechoso ha fallecido. Según la información de la que disponemos, no existe ninguna amenaza para la población. Nos solidarizamos con las víctimas, sus familias y todos los afectados por esta tragedia. No hay palabras que puedan expresar adecuadamente la magnitud de esta pérdida".

Los investigadores no han anunciado un posible móvil, y las circunstancias que rodearon el tiroteo siguen bajo investigación.