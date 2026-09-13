Hutíes desplazan a 76 mil en Yemen

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Yemen.- Fue una escapada trepidante. Mientras los rebeldes hutíes respaldados por Irán avanzaban hacia el sur a lo largo de la costa yemení del mar Rojo esta semana, algunos residentes tuvieron poco tiempo para huir.

"Salimos en un pánico histérico en una motocicleta, sin saber dónde dirigirnos", dijo Alaa Ali Salem. "Las carreteras de repente se congestionaron muchísimo y, mientras conducía, la motocicleta volcó. Mi esposa, mis hijos y yo resultamos heridos".

The Associated Press visitó el sábado a algunos de los recién desplazados en Adén, una ciudad bajo el control del gobierno de Yemen reconocida internacionalmente, mientras los residentes les abrían sus hogares.

Los niños se extendían en habitaciones abarrotadas de colchones delgados y las pocas pertenencias agarradas a toda prisa. Una niña apretaba un teléfono inteligente. Había muletas apoyadas contra una pared. Ancianos de aspecto cansado dormitaban. Un ventilador mueve el aire en un día en que las temperaturas alcanzan los 30 grados Celsius.

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Quienes huyen han visto la primera línea de lo que, según advertencias de las Naciones Unidas, podría ser un regreso a una catástrofe humanitaria.

En cuestión de días, la Organización Internacional (OIT) para las Migraciones ha revisado su cifra de desplazados en 30,000 más, diciendo que al menos 76,000 personas han huido desde julio a medida que los combates se intensificaron.