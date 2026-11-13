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Israel bombardea un hospital en sur de Gaza

Por EFE

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Israel bombardea un hospital en sur de Gaza
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      Jerusalén/Gaza.- Israel bombardeó en la madrugada de este jueves el Hospital Naser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, matando a seis personas, entre las que se encontraban un niño de 13 años, un médico y dos presuntos miembros de Hamás. Sin embargo, el Ejército israelí aún no ha confirmado la muerte del principal objetivo de su ataque, que no aparece en la lista de fallecidos.

      "Hacia la media noche, oímos una explosión. El lugar se agitó violentamente", relata en un testimonio difundido por Médicos Sin Fronteras (MsF) Ibrahim Al Arja, médico de la organización, que estaba trabajando al momento del bombardeo.

      Es la tercera vez que Al Arja vive un ataque contra el Naser, del total de siete que Israel ha lanzado contra el hospital, según el recuento que hace a EFE el director del centro, Ahmed Al Farra. En total, seis personas murieron y 52 resultaron heridas en el ataque de este jueves, informa MsF.

      Sin embargo, el objetivo del ataque anunciado inicialmente por Israel era Mohamed Abu Ismail, al que atribuye el rol de comandante de la Brigada de Jan Yunis de Hamás y sobre cuya situación no ha dado más detalles desde el ataque.

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      "Las fuerzas de ocupación atacaron el edificio Al Yasin (del complejo del hospital) con dos proyectiles. Uno de ellos explotó, mientras que el otro no", explicó Al Farra.

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