Israelíes, frustrados por conflicto bélico en Gaza

Jerusalén, Israel.- La policía israelí realizó docenas de arrestos el domingo cuando decenas de millas de manifestantes que exigen un acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza intentaban paralizar el país en una de las protestas más grandes y violentas en 22 meses de guerra.

Grupos que representan a familias de rehenes organizaron las protestas, a medida que crece la frustración en Israel por los aviones de una nueva ofensiva militar en algunas de las áreas más pobladas de Gaza. Muchos israelíes temen que eso pueda poner en mayor peligro a los rehenes restantes. Se cree que 20 de los 50 que permanecen están vivos.

“No ganamos una guerra sobre los cuerpos de los rehenes”, corearon los manifestantes. Incluso algunos exjefes del ejército e inteligencia israelíes ahora piden un acuerdo para poner fin a los combates.

Los manifestantes se congregaron en decenas de lugares, incluso fuera de las residencias de algunos políticos, cuarteles militares y en las principales carreteras. Bloquearon carriles y encendieron hogueras.

“La única manera de traerlos de vuelta es a través de un acuerdo, todo de una vez, sin juegos”, dijo el exrehén Arbel Yehoud en una protesta en Tel Aviv.