Italia reconoce delito de feminicidio y lo castiga

ROMA.- El Parlamento de Italia aprobó el martes una ley que introduce el feminicidio en el derecho penal del país y lo castiga con cadena perpetua.

La votación coincidió con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La ley obtuvo el apoyo bipartidista de la mayoría de centro-derecha y la oposición de centro-izquierda en la votación final en la Cámara Baja, aprobándose con 237 votos a favor.

La ley, respaldada por el gobierno conservador de la primera ministra Giorgia Meloni, responde a una serie de casos de violencia y asesinatos contra mujeres en Italia.

Incluye medidas más estrictas contra los delitos de género, incluyendo el acoso y la pornografía de venganza.

Casos de alto perfil, como el asesinato en 2023 de la universitaria Giulia Cecchettin, han sido clave en el clamor público generalizado y el debate sobre las causas de la violencia contra las mujeres en la cultura patriarcal de Italia.

“Hemos duplicado la financiación para centros y refugios contra la violencia, promoviendo línea de emergencia y actividades innovadoras educativas”.