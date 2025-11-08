Kalmaegi azota a Vietnam

DAK LAK, Vietnam.- El tifón Kalmaegi llevó potentes vientos y lluvias torrenciales a Vietnam el viernes, causando al menos cinco muertos, derribando casas, arrancando tejados y árboles de raíz. En Filipinas, donde la tormenta dejó decenas de muertos a principios de la semana, los sobrevivientes lloraban sobre los ataques de sus seres queridos y se preparaban para otro tifón.

A medida que la tormenta se alejaba, comenzaban los trabajos de recuperación en las ciudades y pueblos afectados de ambos países. En las provincias centrales de Vietnam, las personas despejaban escombros y reparaban los tejados de sus hogares.

Jimmy Abatayo, quien perdió a su esposa y nueve familiares cercanos después de que el tifón desatara inundaciones en la provincia central filipina de Cebú, estaba abrumado por el dolor y la culpa mientras pasaba su mano sobre el ataque de su esposa.

“Pude nadar. Le dije a mi familia que nadara, que se salvarían, solo nadaran, eran valientes y seguían nadando”, dijo Abatayo, de 53 años, haciendo una pausa y luego rompiendo en llanto. “No escucharon lo que dije porque nunca los volvería a ver”.

En Cebú, 139 personas murieron, en su mayoría por inundaciones. Los aldeanos se reunieron el viernes para despedirse de sus muertos, incluso en un gimnasio de baloncesto convertido en funeraria donde los familiares lloraban ante una fila de ataúdes blancos adornados con flores y pequeños retratos de los fallecidos.

El país se preparaba para otra tormenta potencialmente poderosa, el tifón Fung-wong.