"La guerra nunca será bendecida por Dios"
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Ciudad del Vaticano.- El papa afirmó que la guerra "nunca será bendecida por Dios" al inaugurar el viernes una reunión de cardenales de todo el mundo, e insistió en que la Iglesia católica tiene un mensaje profético de paz para un mundo devastado por los conflictos.
León XIV convocó a los cardenales a la reunión de dos días, en respuesta a su pedido de ser consultados con más frecuencia que durante el pontificado de 12 años del papa Francisco, quien tendía a gobernar en solitario.
Los cardenales, los "príncipes de la Iglesia" de birrete rojo, tienen dos tareas principales: asesorar al papá mientras vive y, después de su muerte, elegir a su reemplazo. Tras una primera sesión celebrada en enero, conocida como consistorio, el pontífice estadounidense invitó a los cardenales a regresar para una segunda sesión.
La agenda para las reuniones incluye el debate sobre el escenario internacional actual, su reciente encíclica sobre inteligencia artificial y los esfuerzos de la Iglesia por escuchar más las necesidades de los fieles.
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León instó a los cardenales a respaldarlo en su ministerio.
"Necesito su apoyo fuerte, explícito y público", manifestó. "Necesito sentirme apoyado por ustedes como hermanos".
"La guerra nunca es digna del hombre, y nunca será bendecida por Dios", manifestó el sumo pontífice católico.
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