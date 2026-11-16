León XIV critica la insaciable sed de dominación

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Pucallpa, Perú.- El papa León XIV exigió justicia para los ambientalistas que han sido asesinados por proteger la Amazonía y respaldó los esfuerzos de los pueblos indígenas para impedir que sus tierras sean devastadas por la tala, la minería ilegal y una "insaciable sede de dominio".

En el penúltimo día de su odisea sudamericana, León viajó a la Amazonía peruana y repitió una de las enseñanzas centrales del papa Francisco que vincula el cuidado de los más vulnerables con el cuidado de la creación de Dios.

"El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente", dijo León a representantes indígenas y misioneros reunidos a lo largo del río Ucayali en la ciudad nororiental de Pucallpa.

Indicó que llegó a Pucallpa para apoyarlos en su búsqueda de justicia y paz y se refirió a lo que grupos ambientalistas estiman que han sido 57 asesinatos de defensores del medio ambiente entre 2010-2024.

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"La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", afirmó el pontífice ante los aplausos de la multitud, muchos de los cuales llevaban tocados tradicionales de plumas y marcas faciales de la región.

"Ustedes conocen bien las heridas de la deforestación indiscriminada, la contaminación de las aguas debido a la extracción minera irregular y los vertidos de petróleo", declaró el papa. "Que no son accidentes fortuitos, sino los frutos amargos de una explotación arbitraria de los recursos naturales que mina la existencia de la población".

Durante la misa, el papá oró por tener la fuerza para reparar y sanar el sufrimiento causado por lo que llamaba "una insaciable sed de dominación".

También se refirió a un notorio aumento de la violencia sexual contra escolares indígenas awajún y wampis en la provincia de Condorcanqui, en el norte de la Amazonía, y arremetió contra la "complicidad", la "impunidad" y la "corrupción" que las rodean.

El Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, o Comuawuy, ha registrado 370 casos de violencia sexual en la provincia entre enero y julio solamente.

"El lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad. La corrupción y la arbitrariedad socavan la confianza fundamental en la bondad del ser humano".