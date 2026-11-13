logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Fotogalería

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

León XIV denuncia actitud machista contra peruanas

En Perú abordó los desafíos que enfrenta la Iglesia católica

Por AP

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
A
León XIV denuncia actitud machista contra peruanas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Lima, Perú.- El papa León XIV denunció el jueves la extendida actitud "machista" y la violencia contra las mujeres en Perú, exigiendo que las mujeres reciban protección y respeto, mientras giraba instrucciones a su querida Iglesia y pueblo peruanos.

      "Nos duele constatar que la violencia contra las mujeres, que podrían ser nuestras abuelas, madres, hermanas, hijas, sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera", dijo. Añadió que las mujeres pobres, indígenas y afroperuanas se ven afectadas por partida doble, y pidió que todas las mujeres sean valoradas, protegidas y respetadas.

      El papa peruano se puso manos a la obra y abordó los desafíos que enfrentaban una Iglesia y un país que conoce bien.

      Pidió a la influyente autoridad católica que sea modelo de unidad y comunión, e instruyó a los obispos peruanos a acompañar a su grey y responder a las víctimas de abusos sexuales del clero con verdad y justicia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Aunque el escándalo de abusos sexuales del clero no ha estallado públicamente en Perú como lo ha hecho en otros países de Latinoamérica, León lo identificó como una "realidad que nos ha causado tanto dolor".

      "Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", afirmó el pontífice.

      Más tarde puso eso en práctica al reunirse durante una hora con seis víctimas, escuchando sus historias y reflexionando con ellos sobre cómo fomentar un cambio de mentalidad a través de la escucha a las víctimas, la búsqueda de la verdad, los procesos de sanación y el compromiso con la creación de entornos seguros.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Portugal se prepara para tormenta Charles
        Portugal se prepara para tormenta Charles

        Portugal se prepara para tormenta Charles

        SLP

        EFE

        Colapsa un edificio; al menos 2 muertos
        Colapsa un edificio; al menos 2 muertos

        Colapsa un edificio; al menos 2 muertos

        SLP

        AP

        Otras diez personas resultaron lesionadas al derrumbarse el edificio de tres plantas

        Diálogo por paz, sin gran avance
        Diálogo por paz, sin gran avance

        Diálogo por paz, sin gran avance

        SLP

        AP

        Moscú y Kiev acuerdan un gran intercambio de prisioneros de guerra

        Brote de ébola supera los 11,000 casos en RDC
        Brote de ébola supera los 11,000 casos en RDC

        Brote de ébola supera los 11,000 casos en RDC

        SLP

        AP