León XIV denuncia actitud machista contra peruanas

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Lima, Perú.- El papa León XIV denunció el jueves la extendida actitud "machista" y la violencia contra las mujeres en Perú, exigiendo que las mujeres reciban protección y respeto, mientras giraba instrucciones a su querida Iglesia y pueblo peruanos.

"Nos duele constatar que la violencia contra las mujeres, que podrían ser nuestras abuelas, madres, hermanas, hijas, sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera", dijo. Añadió que las mujeres pobres, indígenas y afroperuanas se ven afectadas por partida doble, y pidió que todas las mujeres sean valoradas, protegidas y respetadas.

El papa peruano se puso manos a la obra y abordó los desafíos que enfrentaban una Iglesia y un país que conoce bien.

Pidió a la influyente autoridad católica que sea modelo de unidad y comunión, e instruyó a los obispos peruanos a acompañar a su grey y responder a las víctimas de abusos sexuales del clero con verdad y justicia.

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Aunque el escándalo de abusos sexuales del clero no ha estallado públicamente en Perú como lo ha hecho en otros países de Latinoamérica, León lo identificó como una "realidad que nos ha causado tanto dolor".

"Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", afirmó el pontífice.

Más tarde puso eso en práctica al reunirse durante una hora con seis víctimas, escuchando sus historias y reflexionando con ellos sobre cómo fomentar un cambio de mentalidad a través de la escucha a las víctimas, la búsqueda de la verdad, los procesos de sanación y el compromiso con la creación de entornos seguros.